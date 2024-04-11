Ford відкликає майже 43 тисячі позашляховиків через ризик займання двигуна

Компанія Ford відкликає майже 43 000 невеликих позашляховиків через те, що бензин може витікати з паливних форсунок на гарячі поверхні двигуна, збільшуючи ризик пожежі. Але відкликання не передбачає усунення витоків палива.

Про це повідомляє АР.

Відкликання стосується деяких позашляховиків Bronco Sport 2022 та 2023 модельних років, а також позашляховиків Escape 2022 року. Усі вони мають 1,5-літрові двигуни.

У документах, поданих до американських регуляторів безпеки, Ford зазначає, що паливні форсунки можуть тріскатися, а бензин або пари можуть накопичуватися поблизу джерел займання, що може призвести до пожежі.

Дилери встановлять трубку, яка дозволить бензину стікати від гарячих поверхонь до землі під автомобілем. Вони також оновлять програмне забезпечення для керування двигуном, щоб виявити падіння тиску в системі впорскування палива. Якщо це станеться, програмне забезпечення відключить паливний насос високого тиску, зменшить потужність двигуна і знизить температуру в моторному відсіку, згідно з документами, опублікованими в середу на сайті Національної адміністрації безпеки дорожнього руху.

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У документах компанія повідомляє про п'ять пожеж під капотом і 14 гарантійних замін паливних форсунок, але немає жодних повідомлень про аварії чи травми.

Компанія також заявила, що розширить гарантійне покриття на тріснуті паливні форсунки, тому власники, які зіткнуться з цією проблемою, отримають заміну. Ford заявив, що ремонт вже доступний, а деталі розширеної гарантії будуть доступні в червні.

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