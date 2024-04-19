НАПК планирует частично автоматизировать заполнение деклараций

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) введет частичное автозаполнение деклараций до 12 октября 2024 года.

Об этом в интервью Forbes Ukraine рассказал глава агентства Виктор Павлущик.

Данные к декларациям будут подтягиваться из реестров, в которые НАПК имеет автоматизированный доступ, говорит Павлущик. Это не касается всей информации, которую лицо должно отразить в декларации, добавляет он. Например, в реестрах нет данных об объектах за рубежом, наличных, криптовалюте, антиквариате и т.д.

Новый подход поможет избежать технических ошибок, например, когда вместо стоимости объекта ставят его кадастровый или регистрационный номер, говорит глава НАПК.

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Наличие даже одной технической ошибки может сформировать высокий рейтинг риска декларации и, как следствие, попадет на полную проверку, по результатам которой обнаружат не правонарушение, а невнимательность при заполнении декларации, поясняет он. Как следствие, работники НАПК смогут быстрее проводить проверки деклараций.

Напомним:

Национальное агентство по предотвращению коррупции проанализировало нарушения, допускаемые декларантами при заполнении деклараций, и назвало десять наиболее распространенных.

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