НАПК планирует частично автоматизировать заполнение деклараций
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) введет частичное автозаполнение деклараций до 12 октября 2024 года.
Об этом в интервью Forbes Ukraine рассказал глава агентства Виктор Павлущик.
Данные к декларациям будут подтягиваться из реестров, в которые НАПК имеет автоматизированный доступ, говорит Павлущик. Это не касается всей информации, которую лицо должно отразить в декларации, добавляет он. Например, в реестрах нет данных об объектах за рубежом, наличных, криптовалюте, антиквариате и т.д.
Новый подход поможет избежать технических ошибок, например, когда вместо стоимости объекта ставят его кадастровый или регистрационный номер, говорит глава НАПК.
Наличие даже одной технической ошибки может сформировать высокий рейтинг риска декларации и, как следствие, попадет на полную проверку, по результатам которой обнаружат не правонарушение, а невнимательность при заполнении декларации, поясняет он. Как следствие, работники НАПК смогут быстрее проводить проверки деклараций.
Напомним:
Национальное агентство по предотвращению коррупции проанализировало нарушения, допускаемые декларантами при заполнении деклараций, и назвало десять наиболее распространенных.