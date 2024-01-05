НАПК определило ТОП-10 нарушений в декларациях об имущественном состоянии

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проанализировало нарушения, которые допускаются декларантами при заполнении деклараций, и назвало десять самых распространенных.

Соответствующая информация размещена на сайте НАПК.

Так, чаще всего декларанты делают следующие ошибки, которые не обязательно являются сознательным нарушением:

Не указывают информацию о недвижимости и транспортных средствах, принадлежащих декларантам или членам семьи на праве собственности или пользования. Чаще всего забывают декларировать земельные участки, на которых расположены их дома;

Не указывают стоимость объектов декларирования (квартир, домов, земельных участков, автомобилей и т.д.), при этом такая информация указана в первичных документах о приобретении права собственности;

Не декларируют объекты недвижимости, которые использовались для проживания декларанта и членов семьи в отчетном периоде, а в отдельных случаях вообще не декларируют ни одного объекта недвижимости;

Указывают государственный номерной знак автомобиля вместо идентификационного номера (VIN-кода);

Указывают общую стоимость ценных бумаг, вместо номинальной стоимости одной ценной бумаги;

Указывают себя источником дохода вместо органа, учреждения или организации, которая выплачивала заработную плату или другие виды дохода;

Указывают размер фактически выплаченного, а не начисленного (с налогами) дохода;

Не указывают доходы, полученные в виде подарков в неденежной форме (дом, автомобиль и т.д.), прощенного долга;

Декларируют денежные активы в виде наличных средств, но не декларируют другие виды денежных активов, размер которых не превышает 50 прожиточных минимумов, при том, что размер активов считается совокупно;

Депутаты местных советов указывают фактическую должность и место своей работы (директор ООО, учительница и т.д.) в поле должности вместо статуса "депутат", по которому возникла обязанность подать декларацию.

Напоминаем:

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Для упрощения процесса заполнения декларации НАПК разработало функцию "Данные для декларации" в Реестре деклараций.

С помощью этой функции по инициативе декларанта на стадии создания черновика декларации НАПК собирает и передает декларанту в его личный кабинет Реестра деклараций информацию (в виде, адаптированном к форме декларации) об имеющихся у него активах, сведения о которых содержатся в реестрах и базах данных, с которыми у НАПК есть автоматизированный обмен.

При заполнении декларации можно также использовать рекомендации НАПК, размещенные в Базе знаний.

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Получить дополнительную консультацию можно, обратившись в уполномоченное подразделение (лицо) по вопросам предотвращения и выявления коррупции, созданное в учреждении или органе, где работает декларант. Или в орган, к сфере управления которого относится учреждение.

Можно также направить официальное письмо на электронную почту info@nazk.gov.ua или обратиться по телефону контакт-центра (044) 200-06-94.

Ответы на самые распространенные технические вопросы работы с Реестром деклараций размещены по ссылке.