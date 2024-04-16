ФГИУ и Prozorro.Продажи разработают маркетинговую стратегию для большой приватизации

Фонд госимущества вместе с АО "Prozorro.Продажи". усилят сотрудничество и вместе разработают маркетинговую стратегию для эффективной большой приватизации.

Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль по итогам встречи с руководством АО "Prozorro.Продажи".

"Более тесное сотрудничество с этой государственной системой онлайн-аукционов откроет для ФГИУ новые возможности. В частности, для расширения форматов продвижения объектов, их популяризации и коммуникации на площадках "Prozorro.Продажи".

Договорились вместе разработать эффективную маркетинговую стратегию продажи объектов Большой приватизации. А также совместно работать в вопросах аренды государственного имущества, санкционных активов, Земельного банка и других проектов Фонда", - написал он.

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Напомним:

Фонд государственного имущества Украины рассчитывает, что большая приватизация начнется уже во втором полугодии. Под нее будут подпадать активы стоимостью более 250 миллионов гривен.

Экономическая правда

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