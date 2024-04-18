Производители "Шахедов", металлургия и автопромышленность: США и Великобритания ввели санкции против Ирана

Соединенные Штаты Америки совместно с Великобританией ввели санкции против 16 физических лиц и 2 компаний, которые обеспечивают производство в Иране "Шахедов", а также металлургического завода Khouzestan Steel и компаний из автомобильной группы Bahman.

Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов США.

Отмечается, что Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против 16 физических лиц и 2 компаний, которые обеспечивают производство БПЛА в Иране, включая типы двигателей, приводящих в действие иранские БПЛА типа Shahed.

Именно эти БПЛА использовались во время воздушной атаки на Израиль 13 апреля.

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OFAC также включило пять компаний в разных юрисдикциях, которые поставляют комплектующие материалы для производства стали на Khuzestan Steel Company (KSC), одном из крупнейших производителей стали в Иране, или покупают готовую стальную продукцию KSC.

Кроме того, OFAC наложил санкции на три дочерние компании иранского автопроизводителя Bahman Group, которые продолжали материально поддерживать Корпус стражей Исламской революции и другие организации, определенные в соответствии с антитеррористическими органами.

В то же время Соединенное Королевство ввело санкции против нескольких иранских военных организаций, физических и юридических лиц, привлеченных к производству БПЛА и баллистических ракет Ирана.

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Добавляется, что Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США также вводит новые средства контроля, чтобы ограничить доступ Ирана к технологиям, таким как базовая микроэлектроника коммерческого уровня. Эти средства контроля также применяются к изделиям, изготовленным за пределами США, которые производятся по определенной технологии.

Напомним:

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США намерены ввести новые санкции в отношении Ирана в ближайшие дни из-за атаки на Израиль.