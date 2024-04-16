США готуються запровадити нові санкції до Ірану – Мінфін

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Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що США мають намір запровадити нові санкції щодо Ірану найближчими днями через атаку на Ізраїль.

Про це повідомляє Reuters.

"Що стосується санкцій, я очікую, що ми вживемо додаткових дій проти Ірану найближчими днями", — сказала Єллен. За її словами, міністерство фінансів і державний департамент раніше вживали заходів для стримування "дестабілізуючої" поведінки Ірану, зменшуючи його здатність експортувати нафту.

"Очевидно, що Іран продовжує експортувати деяку кількість нафти. Можливо, ми можемо зробити більше. Я не хочу попередньо переглядати нашу фактичну діяльність щодо санкцій, але, звичайно, це залишається в центрі уваги як можлива сфера, яку ми можемо розглянути", – пояснила Єллен.

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Міністерство фінансів працювало над тим, щоб заручитися допомогою Китаю, партнерів G7 та інших великих світових постачальників, щоб підірвати здатність Ірану продовжувати експорт нафти та отримати мікроелектроніку, необхідну для безпілотників, які використовувались для нападу на Ізраїль і продавались Росії.

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У ЄС обговорюють запровадження нових санкцій проти Ірану у відповідь на широкомасштабну атаку з використанням ракет і безпілотників проти Ізраїлю минулими вихідними.

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