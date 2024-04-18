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С 22 апреля в Киеве возобновится платная парковка

Четверг, 18 апреля 2024, 17:00 - Артур Крыжный

В понедельник, 22 апреля оплата парковки возобновится в столице и вернется в "Киев Цифровой".

Об этом сообщили в приложении "Киев Цифровой".

Отмечается, что парковка на муниципальных паркингах платная в будни с 8:00 до 22:00. В остальное время в будни и круглосуточно в субботу и воскресенье - парковка бесплатная.

Так, приложение каждый час будет напоминать об активной парковке, а если водители забудут завершить ее - в 22:00 парковка остановится автоматически.

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Также есть возможность запланировать время завершения парковки.

Водители, которые не полагаются на оповещения или оставляют авто на паркинге после 22:00, могут установить автоматическое завершение парковки.

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Экономическая правда.

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