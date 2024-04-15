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Виробничі можливості України втричі більші, ніж цьогорічний бюджет на закупівлю озброєння для ЗСУ

Понеділок, 15 квітня 2024, 09:36 - Артур Крижний

Україна у 2024 році має 6 млрд доларів на закупівлю озброєнь, зокрема у вітчизняних виробників. Цих коштів недостатньо, оскільки виробничі можливості України втричі більші за цей бюджет.

Про це заявив міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, пише "Інтерфакс-Україна".

"Весь бюджет оборони на 2024 рік - близько 40 млрд доларів - із цієї суми 30 млрд доларів - це зарплати і виплати військовослужбовцям, з решти 10 млрд доларів, без урахування витрат на ПММ і форму, на купівлю озброєнь залишається 6 млрд доларів. Це та сума, яку ми сьогодні маємо в контрактах для наших виробників, насамперед українських, і це дуже мало, оскільки наші виробничі можливості втричі більші", - сказав Камишін.

Він зазначив, що Україна веде переговори з іноземними партнерами щодо купівлі за їхні кошти виробів української військової промисловості, з подальшим переданням цієї техніки, озброєнь ЗСУ.

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Камишін також сказав, що за низкою позицій Україна готова закривати потреби за рахунок власного виробництва. У 2024 році - це бронетехніка, всі види (наземні, літальні, морські) безпілотних систем, артилерійські системи.

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Нагадаємо:

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Міністерство оборони України має 211 млрд гривень відкритих авансів на закупівлю озброєння, військової техніки та інших товарів для потреб армії.

ЗСУ Міноборони війна озброєння
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