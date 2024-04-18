На Харьковщине применяются графики отключений, Украина принимает аварийную помощь из соседних стран

Из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи применялись графики отключений в Харьковской области и для промышленности в Кривом Роге и Донецкой области, ограничения действуют и сегодня.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

"Вчера в вечерние пиковые часы проходили экстренные поставки электроэнергии из Румынии, Польши и Словакии. Объем помощи составил меньше процента от суточного объема потребления электроэнергии", – отметили в Минэнерго.

На утро 18 апреля также привлекается экстренная помощь от операторов системы передачи этих стран. Прогнозный объем привлеченной электроэнергии составит около 2% общего объема потребления.

Реклама:

"Напомним, что привлечение аварийной помощи от стран-соседей – стандартный инструмент взаимодействия синхронизированных энергосистем в случае экстренной потребности в электроэнергии. Украина, как и наши партнеры, в случае необходимости и, по возможности, также оказывает аварийную помощь. По состоянию на утро, ограничения для потребителей (кроме Харьковщины и Кривого Рога) не предусматриваются", – отметили в ведомстве.

Однако, учитывая значительные повреждения, нанесенные энергосистеме враждебными атаками, а также резкое снижение температуры и соответственно увеличение нагрузки на энергосистему, важно разумное потребление электроэнергии.

В Минэнерго просят потребителей снизить использование энергоемких приборов в пиковые часы (с 19:00 до 22:00).

Реклама:

Напомним:

Президент Владимир Зеленский не исключает, что россияне могут атаковать инфраструктуру украинских АЭС, и в связи с этим просит предоставить Украине современные средства ПВО.