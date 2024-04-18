Россия уничтожила почти всю тепловую генерацию, не исключены атаки на АЭС – Зеленский

фото: Zelenskiy / Official

Президент Владимир Зеленский не исключает, что россияне могут атаковать инфраструктуру украинских АЭС, и в связи с этим просит предоставить Украине современные средства ПВО.

Об этом глава государства заявил во время онлайн-выступления на заседании Евросовета, передает Интерфакс-Украина.

"Россия уже уничтожила почти всю нашу тепловую энергетику. Плотины и оборудование гидроэлектростанций, а также газовая инфраструктура подвергаются террористическим атакам. Россия не отказывается от радиационного шантажа и, в частности, продолжает жестоко играть с безопасностью Запорожской АЭС. Мы не исключаем, что инфраструктура других наших атомных электростанций и распределительных сетей также находится под угрозой российского террора", – сказал он.

Зеленский также в очередной раз отметил необходимость передачи Украине средств ПВО.

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"Это может остановить только ПВО – конкретные системы, такие как "Patriot", "Iris-T", "Samp-Т", Nasams. У вас есть системы. Они нужны Украине прямо сейчас – нужны, чтобы помешать Путину использовать террористические методы", – сказал президент.

Он признал, что "российская армия чувствует свою силу практически во всем, что принадлежит к вооруженному компоненту. И именно благодаря этой силе – в артиллерии, в технике, в умении действовать в небе – они оказывают на нас давление на фронте и постепенно двигаются. Путин теперь надеется, что ему удастся добиться успеха в своем контрнаступлении, и единственными корнями этой надежды является нехватка оружия среди наших солдат".

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Напомним:

Украинское правительство в рамках подготовки к следующему отопительному сезону сосредоточится на скорейшем сооружении объектов малого поколения для Харькова и других городов с переходом в дальнейшем к строительству крупных газотурбинных установок в более среднесрочной перспективе.