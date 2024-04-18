Для усиления критической инфраструктуры: Житомирщина передала Харьковщине 37 генераторов

В Харьковскую область прибыла партия помощи Житомирской области, включающая 37 генераторов.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.

"Все больше областей объединяют усилия для помощи харьковчанам и жителям региона. В этот раз мы получили партию электрогенерирующей техники разной мощности от Житомирской области, где инициативу поддержали 27 общин и 2 коммунальных предприятия", – написал Синегубов.

По его словам, 37 генераторов передала Житомирщина для усиления критической инфраструктуры области.

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Напомним:

Из-за боевых действий были повреждены распределительные газопроводы в Харьковской и Сумской областях, без газа осталось 800 домохозяйств.