Резкое похолодание может привести к дефициту электроэнергии 18 апреля - Yasno
Из-за резкого похолодания украинской энергосистеме 18 апреля может не хватить собственной генерации и импорта из ЕС, чтобы не дойти до ограничений украинцам стоит экономить потребление света в пиковые часы (с 19:00 до 22:00).
Об этом генеральный директор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко написал в Facebook.
"Не думал, что так быстро придется писать этот пост. Но резкое похолодание по Украине заставляет. Есть высокий риск, что завтра нам всем может не хватить генерации + импорта", - отметил Коваленко.
Он также отметил, что для предотвращения применения графиков отключений украинцам стоит экономить потребление света в пиковые часы (с 19:00 до 22:00).
"Такой небольшой тест нашей командной работы. Давайте попробуем завтра пройти день без ограничений", - добавил Коваленко.
Напомним:
С утра 17 апреля потребление электроэнергии из-за похолодания превышает уровень вторника почти на 7%, что создает дополнительную нагрузку на электростанции.