Резкое похолодание может привести к дефициту электроэнергии 18 апреля - Yasno

Из-за резкого похолодания украинской энергосистеме 18 апреля может не хватить собственной генерации и импорта из ЕС, чтобы не дойти до ограничений украинцам стоит экономить потребление света в пиковые часы (с 19:00 до 22:00).

Об этом генеральный директор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко написал в Facebook.

"Не думал, что так быстро придется писать этот пост. Но резкое похолодание по Украине заставляет. Есть высокий риск, что завтра нам всем может не хватить генерации + импорта", - отметил Коваленко.

Он также отметил, что для предотвращения применения графиков отключений украинцам стоит экономить потребление света в пиковые часы (с 19:00 до 22:00).

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"Такой небольшой тест нашей командной работы. Давайте попробуем завтра пройти день без ограничений", - добавил Коваленко.

Напомним:

С утра 17 апреля потребление электроэнергии из-за похолодания превышает уровень вторника почти на 7%, что создает дополнительную нагрузку на электростанции.

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