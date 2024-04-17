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В Украине из-за похолодания выросло потребление электроэнергии - Укрэнерго

Среда, 17 апреля 2024, 12:45 - Артур Крыжный

Из-за похолодания увеличилось потребление электроэнергии на 6,5%, что требует дополнительного включения 3-4 блоков на тепловых электростанциях.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Из-за похолодания и облачной погоды потребление стремительно растет. Сегодня утром его уровень на 6,5% больше аналогичного показателя вчера. Для того, чтобы покрыть такой рост, нужно дополнительно включить 3-4 блока на тепловых электростанциях. Но сейчас такой возможности нет - тепловые электростанции являются одной из основных целей ракетных ударов россиян", — говорится в сообщении.

Диспетчерский центр "Укрэнерго" призывает ограничить пользование мощными энергоемкими приборами с 19:00 до 22:00.

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Напомним:

Из-за боевых действий были повреждены распределительные газопроводы в Харьковской и Сумской областях, без газа остались 800 домохозяйств.

электроэнергия энергетика Укрэнерго
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