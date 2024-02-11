РЕБ переведуть на ринкові рейки - Федоров
Україна має амбіції перевести виробництво РЕБ на ринкові рейки, за прикладом дронів.
Про це повідомляє віцепрем‘єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на каналі "ДІЇ" в YouTube.
Україна має амбіції відкрити ринок РЕБ для підприємців.
"Працюємо над тим щоб повторити успіх як по дронах. Максимально відкрити ринок, зробити конкуренцію", - зазначив Михайло Федоров.
За результатами компанії будуть конкурувати між собою за контракти з Міноборони.
"РЕБ доєднали до дронової нормативки, щоб у компаній була маржинальність, щоб було легше укладати договори", - додав міністр.
Як зазначається, Міноборони вже почало активне контрактування РЕБу.
Федоров також зазначив про можливе створення окремої бригади РЕБу.
Нагадаємо:
Міністр Федоров заявив засоби радіоелектронної боротьби швидше потраплятимуть у війська, оскільки їхній допуск до експлуатації відбуватиметься на підставі акту спільних відомчих випробувань або за результатами вивчення заявлених тактико-технічних характеристик.