Суд еще на 2 месяца продлил арест экс-президента "Мотор Сичи" Богуслаева

Экс-президенту АО "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву и его сообщнику продлили пребывание под стражей без права на залог до 10 июня 2024 года.

Об этом сообщает Офис генпрокурора (ОГП).

"По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора суд продлил меру пресечения бывшему президенту АО "Мотор Сич" и его сообщнику. Они будут находиться под стражей без права на залог до 10 июня 2024 года", - говорится в сообщении.

Они обвиняются в коллаборационистской деятельности, пособничестве государству-агрессору, оказании содействия террористической организации (ч. 4 ст. 111-1, ст. 111-2, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

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Экс-президенту АО "Мотор-Січ" также инкриминируют препятствование деятельности военных формирований в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины), добавили в ОГП.

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Напомним:

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В октябре 2023 года Служба безопасности Украины совместно с Офисом генерального прокурора завершила расследование и передала в суд обвинительный акт в отношении экс-президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева и директора Департамента внешнеторговой деятельности предприятия Олега Дзюбы, которые подозреваются в работе на агрессора.

Оба злоумышленника были задержаны сотрудниками Главного следственного управления и контрразведки СБУ в октябре 2022 года.

В мае 2023 года адвокат Руслан Волынец заявил, что 84-летний экс-глава предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев попросил включить его в список на обмен с Россией из-за плохого состояния здоровья и отсутствия других вариантов освобождения.

В Украине экс-президента "Мотор Сичи" обвиняют в пособничестве России как государству-агрессору, коллаборационистской деятельности, содействии деятельности террористической организации и противодействии ВСУ.

В феврале 2024 года Соломенский райсуд Киева продлил Богуслаеву меру пресечения в виде содержания под стражей без права на внесение залога до 18 апреля.

Экономическая правда