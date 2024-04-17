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Наполнение бюджетов: какие отрасли больше всего заплатили налогов и сборов

Среда, 17 апреля 2024, 11:10 - Анастасия Дячкина

За январь – март 2024 года наибольшую долю в уплате налогов, сборов и платежей в Сводный бюджет Украины занимает отрасль "Финансовой и страховой деятельности". 

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины.

За январь – март 2024 года наибольшую долю в уплате налогов, сборов и платежей (сбор) в Сводный бюджет Украины составляет уплата субъектами хозяйствования по следующим отраслям:

  • "Финансовая и страховая деятельность" – 19,3% от общего сбора в Сводный бюджет Украины;
  • "Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 15,3%;
  • "Перерабатывающая промышленность" – 13,4%;
  • "Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – 9,9%.

Наибольший рост оплаты за январь – март 2024 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года произошел в следующих отраслях:

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  • "Финансовая и страховая деятельность" – рост в 10,5 раза или на 75,8 млрд гривен;
  • "Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов" – рост на 26,9% или 14,1 млрд гривен;
  • "Перерабатывающая промышленность" – рост на 20,5% или на 9,9 млрд грн;
  • "Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность" – рост на 47,3% или на 8,8 млрд гривен.

Напомним:

За январь - март 2024 года общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составляет 693,2 млрд гривен.

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