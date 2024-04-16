Экс-жена Боголюбова пытается отсудить у ПриватБанка более 700 миллионов

Верховный Суд 17 апреля рассмотрит кассационную жалобу ПриватБанка в деле по иску экс-супруги бывшего совладельца банка Геннадия Боголюбова Елены Боголюбовой.

Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

Отмечается, что истица с 2017 года пытается взыскать с госбанка более 700 млн гривен, которые были привлечены в капитал банка во время процедуры bail-in.

"Суды предыдущих инстанций частично

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удовлетворили требования Боголюбовой и постановили взыскать с государственного ПриватБанка более 700 млн гривен. Банк в августе 2022 года подал кассационную жалобу в Верховный Суд, очередное рассмотрение которой и назначено на 17 апреля 2024 года.

Ранее Верховный Суд в подобных делах по искам других связанных с банком лиц удовлетворил кассационные жалобы ПриватБанка и отменил незаконные судебные решения о взыскании привлеченных в процедуре бейл-ин средств с банка", - говорится в сообщении.

"ПриватБанк рассчитывает на беспристрастное рассмотрение дела Елены Боголюбовой, которое продолжается в Верховном Суде уже полтора года, и принятие законного и справедливого решения в соответствии с устоявшейся судебной практикой в подобных спорах", - говорится в позиции госбанка.

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Напомним:

27 марта Верховный Суд удовлетворил кассационные жалобы Кабмина и ПриватБанка и не позволил компаниям, связанным с семьей Суркисов, взыскать 350 млн долларов.

Экономическая правда