Приватбанк окончательно выиграл дело о возмещении компаниям Суркисов 350 миллионов долларов

Верховный суд в конце марта удовлетворил кассационную жалобу государственного Приватбанка и Министерства финансов, которой не позволил шести компаниям-нерезидентам, приближенным к семье Суркисов, взыскать с государства 350 миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

"27 марта 2024 года Верховный Суд принял постановление, которым поставлена точка в длительном споре между шестью компаниями-нерезидентами, приближенными к семье Суркисов, и Приватбанком, Минфином и Правительством Украины, которое было привлечено к участию в указанном деле в качестве третьего лица.

Министерству юстиции Украины, которое осуществляло защиту интересов Украины в лице Кабинета Министров, и Приватбанку удалось отстоять интересы Украины и не дать безосновательно взыскать с государства средства", - говорится в сообщении.

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Суд кассационной инстанции удовлетворил кассационные жалобы Кабинета Министров Украины и Приватбанка. Это судебное решение отменяет решение судов первой и апелляционной инстанций об обеспечении иска компаний, приближенных к Суркисам (Камерин Инвестментс ЛЛП, Саннекс Инвестментс ЛЛП, Таплемон Инвестментс ЛЛП, Берлини Коммершиал ЛЛП, Лумил Инвестментс ЛЛП, Софинам Инвестментс), к Приватбанку и Министерству финансов об обязательстве выполнения условий депозитных договоров.

Суд кассационной инстанции пришел к выводу, что в деле, которое пересматривается, примененные меры обеспечения иска фактически тождественны заявленным исковым требованиям об обязательствах выполнять условия соответствующих депозитных договоров и накладывают на ответчиков большие обязательства, чем это было бы осуществлено при решении спора по существу в случае его удовлетворения.

В решении говорится, что применение таких мер обеспечения иска в любом случае невозможно, поскольку такое обеспечение приводит к фактическому решению иска путем его удовлетворения без рассмотрения дела по существу.

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Целью судебных исков было взыскание с государства почти 350 млн долларов. Также истцы пытались любым способом принимать все меры по скорейшему выполнению постановления суда об обеспечении иска.

Напоминаем:

Братья Суркисы судились в украинских судах о неправомерности признания Нацбанком их как связанных с Приватбанком лиц. Из-за этого решения их средства в банке подлежали принудительному обмену на акции дополнительной эмиссии (bail-in) во время национализации финучреждения.