В Минобороны во время аудитов выявили нарушений более чем на 10 миллиардов
По итогам внутреннего аудита, которое проводило Министерство обороны Украины, выявлены нарушения на общую сумму более 10 млрд грн.
Об этом в интервью Укринформу сообщил заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир.
"В ходе аудиторских исследований выявлены нарушения, неэффективные управленческие решения и риски в управлении активами на общую сумму более 10 млрд грн. То есть, внутренний аудит идентифицирует определенные возможные негативные последствия, требующие немедленного реагирования. Другими словами, работа аудита направлена на предотвращение нарушений", – заявил он.
По словам замминистра, определенное возмещение средств и устранение подавляющей части этих нарушений организовано непосредственно во время проведения внутренних аудитов.
"Благодаря внедрению аудиторских рекомендаций был достигнут экономический эффект на общую сумму более 1,5 млрд грн", – сообщил Джигир.
Он также сообщил, что все подразделения Минобороны в то или иное время становятся объектами проверок.
"Этот процесс не скорый. Минобороны – это огромный механизм со значительным количеством структурных подразделений. Но раз в несколько лет, как минимум высоко рискованные сферы должны попасть в поле зрения аудита и по ним должно быть заключение и соответствующее реагирование. Относительно рискованных сфер они определены", – подчеркнул замминистра.
По его словам, к рискованным сферам относятся неэффективное использование земель обороны, начисление и выплаты дополнительного вознаграждения за непосредственное участие военных в боевых действиях, гуманитарная помощь и оборонные закупки.
Напомним:
Министерство обороны Украины имеет 211 млрд гривен открытых авансов на закупку вооружения, военной техники и других товаров для нужд армии.