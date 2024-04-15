Нафта дешевшає на тлі обмеженої шкоди від атаки Ірану на Ізраїль

Ціни на нафту впали, оскільки учасники ринку знизили премії за ризик після нападу Ірану на Ізраїль, який, за словами ізраїльського уряду, завдав обмеженої шкоди.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в червні впали на 23 центи, або на 0,2%, до 90,22 долара за барель. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) з поставкою в травні впали на 29 центів, або на 0,3%, до 85,37 долара за барель станом.

Атака із застосуванням понад 300 ракет і безпілотників стала першою атакою на Ізраїль з боку іншої країни за останні три десятиліття, що викликає занепокоєння щодо ескалації регіонального конфлікту, який впливає на трафік нафти через Близький Схід.

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Але атака, яку Іран назвав відплатою за повітряний удар по своєму консульству в Дамаску, завдала лише незначної шкоди, оскільки ракети були збиті ізраїльською оборонною системою "Залізний купол".

"Атака була значною мірою прорахована в дні, що передували їй. Крім того, обмежений збиток і той факт, що ніхто не загинув, означає, що, можливо, відповідь Ізраїлю буде більш виваженою. Але очевидно, що залишається багато невизначеності, і все залежить від того, як Ізраїль відреагує зараз", - сказав Уоррен Паттерсон, керівник відділу стратегії на ринках сировинних товарів ING.

Оскільки Іран наразі видобуває понад 3 мільйони барелів на добу сирої нафти, будучи основним виробником в Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), ризик поставок містить більш жорсткі нафтові санкції, а також те, що відповідь Ізраїлю може бути націленою на енергетичну інфраструктуру Ірану.

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Але у разі значного скорочення поставок, США можуть вивільнити додаткові обсяги нафти зі своїх стратегічних нафтових резервів, тоді як ОПЕК має понад 5 млн барелів на добу вільних виробничих потужностей, зазначається в повідомленні ING.

"Якщо ціни значно зростуть на тлі скорочення поставок, можна припустити, що група намагатиметься повернути частину цих вільних потужностей на ринок. ОПЕК не захоче бачити занадто високі ціни, враховуючи ризик руйнування попиту", - йдеться у повідомленні.

Попри обмежений збиток, аналітики очікували принаймні короткочасного зростання цін сьогодні вранці, але для більш значного і тривалого впливу ескалації на ціни знадобиться суттєве порушення поставок, наприклад, обмеження судноплавства в Ормузькій протоці поблизу Ірану.

Нагадаємо:

Очікувалося, що ціни на нафту зростуть у понеділок після нападу Ірану на Ізраїль на вихідних, при цьому, подальша доля ціни на нафту залежить від відповіді Ізраїля та союзників.