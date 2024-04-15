Торговый дефицит Украины за первые два месяца 2024 года составил более 3 миллиардов долларов

За первые два месяца 2024 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины достигло 3,2 млрд долл.

Об этом сообщает пресс-служба Государственная служба статистики.

Отмечается, что за январь - февраль экспорт товаров составил 6,81 млрд долл или 105% по сравнению с тем же периодом прошлого года, импорт - 10,038 млрд долл, или 98,6%.

Соответственно, отрицательное сальдо за этот период составило 3,226 млрд долл.

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За аналогичный период прошлого года сальдо внешней торговли также было отрицательным и составило 3,689 млрд долл. В целом внешнеторговые операции проводились с партнерами из 201 страны.

Кроме того, больше всего в денежном измерении увеличились объемы экспорта черных металлов, жиров и масла животного/растительного происхождения. Среди импорта наибольший рост продемонстрировал транспорт, кроме железнодорожного, и реакторы ядерные, котлы и машины.

Напомним:

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В 2023 году в Украину импортировали товаров на 63,5 миллиарда долларов и экспортировали - на сумму 36 миллиардов долларов.