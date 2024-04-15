В Кривом Роге ввели аварийное отключение света по всему городу

Энергетики в Кривом Роге провели аварийное отключение света фактически по всему городу - больницы и критическая инфраструктура перешли на генераторы.

Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

По его словам, энергетики обещают восстановление через несколько часов.

Вилкул напомнил, что "в городе 213 пунктов несокрушимости, где все есть".

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Напомним:

На утро понедельника 15 апреля в Украине без света оставалось более 450 населенных пунктов.

Экономическая правда

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