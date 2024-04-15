Adobe планирует встроить ИИ-сервисы в видеоредактор Premiere Pro

Компания Adobe заявила, что находится на ранних стадиях получения разрешения на использование сторонних инструментов генеративного искусственного интеллекта от OpenAI внутри своего программного обеспечения для редактирования видео Premiere Pro.

Об этом пишет Reuters.

"Приложение Adobe Premiere Pro широко используется в телевизионной и киноиндустрии. В этом году компания планирует добавить в него функции на основе ИИ, такие как возможность заполнять части сцены объектами, сгенерированными ИИ, или убирать отвлекающие факторы со сцены без какой-либо скучной ручной работы видеоредактора", - пишет агентство.

Отмечается, что обе эти функции будут опираться на Firefly - модель ИИ, которую Adobe уже внедрила в программном обеспечении Photoshop для редактирования неподвижных изображений.

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"В условиях конкуренции со стороны OpenAI, Midjourney и других стартапов Adobe стремилась выделиться, обучая свои системные данные Firefly, на которые она имеет полные права, и предлагая компенсацию пользователям в случае претензий по авторским правам", - пишет Reuters.

Adobe также объявила, что разрабатывает способ, который позволяет пользователям использовать сторонние инструменты OpenAI, а также стартапы Runway и Pika Labs для создания и использования видео в Premiere Pro.

Этот шаг может помочь Adobe развеять опасения Уолл-стрит по поводу того, что инструменты искусственного интеллекта для создания изображений и видео ставят под угрозу ее основной бизнес, резюмирует издание.

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Экономическая правда