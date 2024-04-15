Все разделы
Укр / Рус

"Экономическая правда" приглашает на конференцию "Восстановление Украины: почему не следует откладывать до победы"

Литва выделит 3 миллиона евро на производство FPV-дронов для Украины

Понедельник, 15 апреля 2024, 17:42 - Игорь Пилипив
 
getty images

Канада в рамках Коалиции дронов летом этого года начнет передачу Украине 450 многоцелевых беспилотных авиационных комплексов (БпАК) SkyRanger, а Литва выделит 3 млн евро на производство FPV-дронов.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны.

Отмечается, что на внеочередном заседании руководящей группы Коалиции дронов Литва заявила о выделении 3 млн евро на производство FPV-дронов, также Канада летом начнет передачу 450 многоцелевых БпАК SkyRanger.

Кроме того, Нидерланды подтвердили намерения контрактирования партии дронов Heidrun RQ-35 на 200 млн евро в сотрудничестве с Данией и Германией.

Реклама:

"Ситуация на фронте меняется ежедневно, враг продолжает атаковать гражданские объекты, особенно энергетическую инфраструктуру. Мы нуждаемся в инструментах для асимметричного ответа. Время для обсуждения решений истекает, нам это нужно уже сейчас", - сказала во время заседания группы Коалиции дронов заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Добавляется, что Германия также передаст Украине разведывательные дроны Vector 211.

Напомним:

Реклама:

Министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что Оттава рассматривает возможность инвестировать в покупку дронов, которые производит Украина.

Литва Минобороны Канада ВПК
Реклама:
Материалы по теме
Новости 11 апреля: потеря Трипольской ТЭС, Рада одобрила реформу БЭБ в первом чтении 11 апреля 2024, 21:00
Литва передаст Украине энергооборудование с Вильнюсской ТЭЦ и Игналинской АЭС 11 апреля 2024, 19:19
Литва планирует продлить запрет на ретрансляцию программ российских телеканалов 10 апреля 2024, 20:25
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте