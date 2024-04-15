Литва выделит 3 миллиона евро на производство FPV-дронов для Украины

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Канада в рамках Коалиции дронов летом этого года начнет передачу Украине 450 многоцелевых беспилотных авиационных комплексов (БпАК) SkyRanger, а Литва выделит 3 млн евро на производство FPV-дронов.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны.

Отмечается, что на внеочередном заседании руководящей группы Коалиции дронов Литва заявила о выделении 3 млн евро на производство FPV-дронов, также Канада летом начнет передачу 450 многоцелевых БпАК SkyRanger.

Кроме того, Нидерланды подтвердили намерения контрактирования партии дронов Heidrun RQ-35 на 200 млн евро в сотрудничестве с Данией и Германией.

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"Ситуация на фронте меняется ежедневно, враг продолжает атаковать гражданские объекты, особенно энергетическую инфраструктуру. Мы нуждаемся в инструментах для асимметричного ответа. Время для обсуждения решений истекает, нам это нужно уже сейчас", - сказала во время заседания группы Коалиции дронов заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Добавляется, что Германия также передаст Украине разведывательные дроны Vector 211.

Напомним:

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Министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что Оттава рассматривает возможность инвестировать в покупку дронов, которые производит Украина.