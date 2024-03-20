Канада вважає можливим інвестувати у придбання українських дронів

Міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що Оттава розглядає можливість інвестувати у купівлю дронів, які виробляє Україна.

Про це він заявив на пресконференції в Оттаві, повідомляє "Європейська правда".

Блер назвав реальною можливість, за якої Канада долучиться до закупівлі дронів, що виробляють в Україні, після того, як у лютому зустрівся міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним.

"Ми обговорили (з українським міністром), як ми можемо співпрацювати разом, та навіть як в межах "коаліції дронів", що стосується і Канади, інвестувати в закупівлю дронів українського виробництва", – зазначив він.

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Міністр оборони висловив думку, що ніхто не знає краще, як воювати з росіянами, ніж українці, які мають дворічний бойовий досвід.

"Я вважаю, що еволюція дронів у війні – це те, чого нам усім потрібно навчитися, щоб формувати майбутню політику оборонних закупівель. Тому ми працюємо у тісній співпраці з українцями, підтримуючи у розвитку їхнього власного виробництва, і думаю, що всі партнери по коаліції, включно з Канадою, також отримають від цього реальну вигоду", – резюмував Блер.

Раніше Канада приєдналася до міжнародної "коаліції дронів", яку очолюють Латвія та Велика Британія.

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Перед цим Блер оголосив про передачу Україні понад 800 багатоцільових безпілотних літальних апаратів SkyRanger R70.

До того міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс під час візиту до Києва оголосив про виділення 325 мільйонів фунтів стерлінгів на закупівлю понад 10 тисяч дронів для Збройних сил України.

Нагадаємо, прем’єр Британії Ріші Сунак під час візиту до Києва у січні оголосив, що Лондон виділить 200 мільйонів фунтів стерлінгів на виготовлення різних типів безпілотників для українських військових.

Європейська правда