Корпоративная реформа: ГП "Антонов" превратили в акционерное общество

Государственное предприятие "Антонов" во исполнение корпоративной реформы превратили в акционерное общество, которое будет входить в структуру АО "Украинская оборонная промышленность".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Изменения никоим образом не влияют на форму государственной собственности - 100% акций АО "Антонов" является собственностью государства", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что корпоратизация открывает перед стратегическим предприятием оборонной отрасли новые возможности для развития и корпоративного управления, внедрения новых технологий и современных стандартов.

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Переход к корпоративной структуре обеспечит более гибкий и эффективный подход во всех рабочих процессах и управлении ресурсами. Это может способствовать привлечению дополнительных финансовых ресурсов для модернизации и развития предприятия.

Преобразование "Антонов" в акционерное общество является частью общей

"Это исторический момент и новая глава в истории нашего предприятия. Переход к статусу акционерного общества обеспечит новые возможности для нас: привлекать инвестиции, расширять партнерства, оптимизировать управленческие процессы. Эта трансформация позволит нам более гибко реагировать на изменения рыночных условий и потребности наших партнеров", - отметил и.о. генерального директора "Антонов" Евгений Гаврилов.

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Напоминаем:

В рамках корпоративной реформы в ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" впервые изберут наблюдательный совет.