Атака Ирана на Израиль вызвала коллапс в авиационном сообщении на Ближнем Востоке

После атаки Ирана на Израиль, большая часть авиакомпаний отказались от перелетов в зоне конфликта.

Об этом сообщает Reuters.

Воздушное пространство Ирана используется авиакомпаниями, осуществляющими рейсы между Европой и Азией, и эти перевозчики будут ограничены двумя жизнеспособными альтернативными маршрутами: либо через Турцию, либо через Египет и Саудовскую Аравию.

По словам основателя компании OPSGROUP, которая занимается мониторингом воздушного пространства и аэропортов, Марка Зее, это был самый большой срыв авиаперевозок со времен нападения на Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 года.

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Израиль закрыл свое воздушное пространство в субботу, а утром в воскресенье снова открыл его. Иордания, Ирак и Ливан также возобновили полеты над своими территориями.

Крупнейшие ближневосточные авиакомпании, в том числе Emirates Airlines, Qatar Airways и Etihad Airways, заявили в воскресенье, что возобновят работу в регионе после отмены или изменения маршрутов некоторых рейсов.

По словам Брендана Соби, независимого авиационного аналитика, пока неясно, повлияют ли последние беспорядки на пассажирский спрос

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Напомним:

Немецкая авиакомпания Lufthansa временно приостанавливает полеты в некоторые города на Ближнем Востоке, на фоне атаки Ирана на Израиль.