Lufthansa зупиняє польоти у міста Близького Сходу через атаки Ірану на Ізраїль

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Німецька авіакомпанія Lufthansa тимчасово призупиняє польоти до деяких міст на Близькому Сході, на фоні атаки Ірану на Ізраїль.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначають, Lufthansa як мінімум до вівторка 16 квітня призупинила польоти в Амман (Йорданія), Ербіль (Ірак), Тель-Авів (Ізраїль).

Окрім цього, до четверга 18 квітня призупинено польоти до Бейруту (Ліван) та Тегеран (Іран).

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Компанія також зазначила, що не використовуватиме повітряний простір Ірану на час обмежень.

Нагадаємо:

Раніше повідомляли про атаку балістичними ракетами на Ізраїль зі сторони Ірану.

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