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Украина прекратила экспорт электроэнергии, зато удвоила импорт

Понедельник, 15 апреля 2024, 13:20 - Владимир Туник-Фриз

За минувшие сутки Украина увеличила импорт электроэнергии вдвое относительно прошлой недели, при этом отменив экспорт.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

В течение суток Украина импортировала из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы в целом 9 242 МВт ч. В пятницу 12 апреля этот показатель составил 4750 МВт ч.

При этом, 12 апреля Украина экспортировала всего 2 200 МВт ч.

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15 апреля экспорт не предполагается.

Напомним:

14 апреля из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи применялись графики отключений в Харьковской области, ограничения действуют и сегодня.

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Глава "Энергоатома" Петр Котин сообщил, что после завершения строительства новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС, мощности станции превысят мощности оккупированной россиянами Запорожской АЭС.

энергетика электроэнергия Укрэнерго
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