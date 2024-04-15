Samsung в лидерах: продажи смартфонов Apple сократились почти на 10%

В первом квартале этого года продажи смартфонов компании Apple сократились на 9,6%. Зато компания Samsung вернула лидерство.

Такие данные приводит International Data Corporation (IDC).

Глобальные поставки смартфонов выросли на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 289,4 миллионов единиц в первом квартале 2024-го.

Samsung отгрузила более 60 миллиона устройств и получила 20,8% от всего рынка. Apple в первом квартале отгрузила 50,1 миллиона смартфонов, что составляет 17,3% от всех поставок.

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"Хотя отрасль еще не полностью вышла из кризиса, поскольку на многих рынках сохраняются макроэкономические проблемы, это уже третий квартал подряд, когда наблюдается рост поставок, что является весомым показателем того, что восстановление уже идет полным ходом", - говорится в сообщении.

Напомним:

Apple Inc., стремясь стимулировать вялые продажи компьютеров, готовится обновить всю линейку компьютеров Mac с помощью нового семейства процессоров собственной разработки. Обновление принесет возможности искусственного интеллекта и улучшение памяти.

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Компания Apple увеличивает объемы производства iPhone в Индии. В прошлом финансовом году выпустила на местных предприятиях смартфонов на 14 млрд.