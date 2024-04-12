Apple планує оновити всю лінійку Mac чипами M4, орієнтованими на ШІ

bloomberg

Apple Inc., прагнучи стимулювати мляві продажі комп'ютерів, готується оновити всю лінійку комп'ютерів Mac за допомогою нового сімейства процесорів власної розробки. Оновлення принесе можливості штучного інтелекту та покращення памʼяті.

Про це пише Bloomberg.

"Компанія, яка випустила свої перші комп'ютери Mac з чипами M3 п'ять місяців тому, вже наближається до виробництва наступного покоління - процесора M4 - кажуть джерела, обізнані у цьому питанні", - пише агентство.

Новий чип буде представлений щонайменше в трьох основних різновидах, і Apple прагне оновити ним кожну модель Mac, розповіли співрозмовники видання на умовах анонімності.

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"Нові Mac випускаються в критичний момент. Після піку в 2022 році продажі Mac впали на 27% в минулому фінансовому році, який закінчився у вересні. У святковий період дохід від комп'ютерної лінійки не змінився. Apple спробувала вдихнути нове життя в бізнес Mac, провівши в жовтні минулого року захід, присвячений запуску M3, але ці чипи не принесли значного поліпшення продуктивності порівняно з M2 попереднього року", - додає Bloomberg.

Apple також намагається наздогнати конкурентів у сфері штучного інтелекту, де вона відстає від Microsoft Corp., Google Alphabet Inc. та інших технологічних лідерів.

Apple планує випустити оновлені комп'ютери наприкінці цього року і на початку наступного. З'являться нові iMac, бюджетний 14-дюймовий MacBook Pro, висококласні 14-дюймові та 16-дюймові MacBook Pro, а також міні-комп'ютери Mac - усі з чипами M4.

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Але плани компанії можуть змінитися, кажуть джерела агентства.

Представник Apple відмовився від коментарів.

Економічна правда