Boeing расширяет производство авиационных деталей и комплектующих на заводе в Китае

Компания Boeing, один из крупнейших мировых авиастроителей, запустила третью очередь проекта расширения производства авиационных деталей и комплектующих на заводе в китайском городе Тяньцзинь, что позволит удвоить его мощности.

Об этом сообщает Xinhua, передает Укринформ.

Проект расширения производства на заводе в Тяньцзине, первом совместном предприятии Boeing в Китае, стартовал в 2019 году.

В компании ожидают, что новые цеха площадью около 58 тыс квадратных метров позволят удвоить производственные мощности завода и проводить работы по сборке высококлассных и сложных деталей.

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"Boeing очень гордится партнерством, которое мы строили с Китаем на протяжении более полувека", – отметил вице-президент компании и руководитель Boeing Global Брендан Нельсон.

По его словам, компания намерена оставаться в Китае в течение следующих 50 лет и продолжать сотрудничать с китайскими партнерами по широкому спектру сфер, включая производство композитных материалов, исследования и разработку, подготовку персонала.

Китай получил первую партию самолетов Boeing 707 в 1973 году. С тех пор компания Boeing поставила китайским клиентам более 2000 авиамашин, а изготовленные в Китае детали и комплектующие установлены более чем на 10 тысяч самолетов Boeing. Реклама:

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Напомним:

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США объявило, что проведет расследование после инцидента с самолетом Boeing 737-800 авиакомпании Southwest Airlines, который направлялся из Денвера в Хьюстон. Во время взлета в Денвере утром 7 апреля у лайнера отвалился обтекатель двигателя и задел закрылок.