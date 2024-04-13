Після завершення будівництва нових енергоблоків, ХАЕС перевищить потужності ЗАЕС - Котін

Getty Images

Очільник "Енергоатому" Петро Котін повідомив, що після завершення будівництва нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС, потужності станції перевищать потужності окупованої росіянами Запорізької АЕС.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

На Хмельницькій АЕС розпочинається підготовка до зведення енергоблоків ХАЕС-5 та ХАЕС-6 за технологією Westinghouse АР1000.

Наголошують, що технологія АР 1000 дозволяє будувати дуже компактні та ефективні енергоблоки.

Реклама:

"ХАЕС №5 стане першим у Європі атомним енергоблоком, побудованим за американською технологією АР 1000. Дуже важливо осучаснити українську атомну енергетику, зокрема і з огляду на скорочення теплової та гідрогенерації в країні, спричинене руйнуваннями внаслідок російських ракетних обстрілів", – наголосив керівник "Енергоатому".

На сьогодні Запорізька АЕС є найбільшою в Європі.

Нагадаємо:

Реклама:

Рада національної безпеки й оборони України (РНБО) ухвалила рішення про примусове вилучення акцій приватного акціонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива". Відповідний документ підписав президент України.