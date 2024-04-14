Нафта дивиться у бік зростання після атаки Ірану на Ізраїль

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Очікується, що ціни на нафту зростуть у понеділок після нападу Ірану на Ізраїль на вихідних, при цьому, подальша доля ціни на нафту залежить від відповіді Ізраїля та союзників.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як повідомляють, занепокоєння щодо реакції Ірану на удар по його посольству в Дамаску минулого тижня допомогло підняти світові ціни на нафту марки Brent до 92,18 долара за барель, що є найвищим показником з жовтня 2023 року.

У пʼятницю ціна зросла на 71 цент до 90,45 долар за барель, а ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 64 центи до 85,66 долара за барель.

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У неділю торги закриті.

"Розумно очікувати вищих цін, коли торги відновляться (у понеділок - ЕП), однак, поки що не було ніякого впливу на видобуток, і Іран заявив, що "питання можна вважати завершеним"

Якою б запеклою і болючою не була перша реакція ринку, ралі може виявитися нетривалим, якщо постачання з регіону не буде суттєво порушено", - сказав нафтовий брокер PVM Тамаш Варга.

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Адміністрація Байдена стверджує, що вона не заохочує Іран до збільшення експорту і посилює санкції.

Зниження іранського експорту призведе до подальшого зростання цін на нафту і вартості бензину в США, що є політично чутливим питанням напередодні виборів.

На збільшення ціни може також вплинути закриття Ормузької протоки, через яку проходить ⅕ світового експорту нафти.

У вівторок 9 квітня командувач військово-морських сил Революційної гвардії Ірану заявив, що Тегеран може закрити протоку, якщо вважатиме за необхідне

Економічна правда





