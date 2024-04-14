Собственники украинских еврооблигаций выбрали советников по реструктуризации - Bloomberg

Группа держателей украинских долговых обязательств, в которую входят Amundi, Amia Capital, Black Rock выбрали советников по реструктуризации украинских обязательств по еврооблигациям, которые должны быть разморожены в сентябре.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

В августе 2024 года заканчивается договоренность об отсрочке выплат по еврооблигациям, о чем было договоренов 2022 году. Тогда украинская сторона смогла согласовать отсрочку выплат по еврооблигациям на 2 года.

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Сумму облигаций оценивают в 20 миллиардов долларов.

Юридическим советником владельцев еврооблигаций выступит юридическая фирма Weil, Gotschal & Manges LLP, сообщают знакомые с этим вопросом люди.

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Напомним:

Группа держателей облигаций "Укрэнерго" (с погашением в 2028 году) растет и приближается к половине непогашенной основной суммы долга. Достижение простого большинства позволит инвесторам заблокировать любой план реструктуризации.