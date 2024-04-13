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Відключення електроенергії застосовують у Харківській та Дніпропетровській областях

Субота, 13 квітня 2024, 11:50 - Володимир Тунік-Фриз

За минулу добу через мережеві обмеження на лінії енергопередач, застосовувались аварійні відключення електроенергії у Харківській області, а також на промислових обʼєктах у Кривому Розі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Обмеження продовжують діяти у Харківській та Дніпропетровській областях.

"Через сонячну погоду та відповідно активний виробіток електроенергії СЕС оператор системи передачі обмежував виробництво електроенергії з ВДЕ сумарною величиною 8677 МВт*год. Надлишки електроенергії також протягом кількох годин передавались до Польщі", - йдеться у повідомленні Міненергетики. 

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Енергосистема України працює стабільно та збалансовано. На поточну добу прогнозується комерційний імпорт та експорт електроенергії. 

Нагадаємо:

Українцям варто бути готовими до всіх можливих сценаріїв навесні-влітку, через російські атаки. Зокрема, тримати напоготові генератори й павербанки. Водночас енергетики зроблять все можливе, щоб вони не знадобилися, повідомив Герман Галущенко.

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Міненергетики енергетика
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