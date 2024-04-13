Tesla снижает цены подписки на полный автопилот в США и Канаде

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Компания Tesla Илона Маска заявила в пятницу 12 апреля, что снизила цены на подписку на полное самостоятельное вождение в США и Канаде, стремясь стимулировать внедрение этой технологии.

Об этом сообщает Reuters.

Стоимость подписки составит 99 долларов в месяц в США и 99 канадских долларов ($71,88) в Канаде, сообщил производитель электромобилей в своем сообщении на X.

Программное обеспечение, которое, как утверждает Tesla, не делает ее автомобили автономными и требует активного надзора со стороны водителя, ранее предлагалось по подписке в 199 долларов в месяц.

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Маск уже давно рекламирует технологию FSD как потенциальную "дойную корову" для компании, но не смог сдержать своего обещания по полностью автономному вождению на фоне жесткого регуляторного и правового контроля безопасности и маркетинга Tesla.

Напомним:

Илон Маск настаивает на развитии функции автопилота в машинах Tesla, предлагая всем покупателям бесплатную месячную подписку.

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