Маск хоче збільшити попит на автопілот у машинах Tesla

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Ілон Маск наполягає на розвитку функції автопілоту в машинах Tesla, пропонуючи всім покупцям безкоштовну місячну підписку.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив цього тижня співробітникам, що вони зобов'язані влаштовувати клієнтам тест-драйв з використанням цієї технології перед тим, як передавати ключі від нової машини.

Американські водії, чиї автомобілі здатні працювати з FSD, отримають місячну безкоштовну пробну версію в найближчі дні, додав він у пості на X пізно ввечері в понеділок.

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Tesla посилює просування технології допомоги водієві, яку вона називає "Повна здатність до самостійного водіння", прагнучи розширити використання суперечливої функції програмного забезпечення, оскільки вона стикається з перспективою нижчого зростання продажів цього року.

Система є вдосконаленою версією технології автопілота компанії, яка доступна на всіх нових Tesla і призначена для допомоги у виконанні таких завдань, як керування автомобілем і зміна смуги руху. Повне самостійне водіння, яке можна придбати за 12 000 доларів США авансом або 199 доларів США на місяць як послугу підписки, включає в себе функції, що дозволяють орієнтуватися на міських вулицях.

Маск просуває технологію допомоги водієві Tesla в час інтенсивного регуляторного та правового контролю за тим, як вона розробляє і продає ці системи. Федеральний регулятор з автомобільної безпеки роками розслідує автопілот компанії, що призвело до того, що в грудні Tesla ініціювала відкликання двох мільйонів автомобілів.

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Крім того, Міністерство юстиції та Комісія з цінних паперів і бірж розпочали окремі розслідування, щоб з'ясувати, чи не вводила Tesla клієнтів та інвесторів в оману щодо роботи цієї технології.

Останній крок Маска, спрямований на просування технології повного самостійного водіння, з'явився в той час, коли автовиробник випустив оновлену версію, яка, за словами Маска, більше покладається на штучний інтелект. Виробник електромобілів заявив, що близько 400 000 водіїв Tesla в Північній Америці завантажили програмне забезпечення, що лежить в основі пакету повного самостійного водіння.

Нагадаємо:

У світовому рейтингу найбільш продаваних автомобілів 2023 року вперше за останні 20 років з'явився новий лідер - Tesla Model Y. Раніше верховенство тримала Toyota Corolla.