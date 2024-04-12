ЭКА поддержала украинский экспорт почти на 630 миллионов в I квартале

Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) поддержало украинский экспорт на 627 млн грн. Отечественные экспортеры в сотрудничестве с ЭКА привлекли за этот период 99,8 млн грн. финансирования от банков-партнеров.

Такие данные на 1 апреля 2024 года озвучил заместитель министра экономики Украины - торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Поддержка и развитие перерабатывающих предприятий, которые экспортируют свою продукцию в другие страны мира – один из приоритетов государственной политики "Сделано в Украине". Ведь рост объемов отечественного экспорта способствует увеличению производства, а вместе с этим и созданию новых рабочих мест в экономике. В рамках программы Made in Ukraine мы планируем продвигать украинские товары на внешние рынки. Украинскую продукцию должны знать потребители во всем мире. Она должна стать для них настоящим символом качества", – подчеркнул Качка.

Чаще всего программой поддержки экспортеров с участием ЭКА и банков-партнеров пользовались предприниматели из Винницкой области – объем будущей экспортной выручки в области составил 243,2 млн грн, г. Киев (235,3 млн грн) и Харьковской области (33,7 млн грн).

Реклама:

Наиболее популярными товарами для продажи за границу в первом квартале были игрушки и игровое оборудование, одежда и различные пищевые продукты, поставляемые иностранным контрагентам в Германию, США и Индию.

Справка: ЧАО "Экспортно-кредитное агентство" основано в 2018 году. Единственным учредителем и акционером ЭКА государство в лице Кабинета Министров. Главной целью деятельности агентства является поддержка и стимулирование масштабной экспансии на экспорт товаров (работ, услуг) украинского происхождения. Реклама:

Напомним:

Кабинет министров утвердил перечень военных и политических рисков, а также условия и порядок страхования (перестрахования) военных и политических рисков при осуществлении видов деятельности Экспортно-кредитного агентства.