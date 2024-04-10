Кабмин расширил возможности Экспортно-кредитного агентства для страхования инвестиций
Кабинет министров утвердил перечень военных и политических рисков, а также условия и порядок страхования (перестрахования) военных и политических рисков при осуществлении видов деятельности Экспортно-кредитного агентства (ЭКА).
Такое решение приняли на заседании 9 апреля, сообщает Министерство экономики.
"Увеличение инструментов страхования военно-политических рисков во время войны в Украине должно способствовать привлечению инвестиций в украинскую экономику уже сейчас. Принятие правительственного постановления направлено именно на это. Оно позволит усовершенствовать правовое регулирование перечня военных и политических рисков, условий и порядка страхования или перестрахования военных и политических рисков при осуществлении видов деятельности Экспортно-кредитного агентства.
ЭКА сможет страховать и перестраховывать от военных и/или политических рисков инвестиционные кредиты украинских банков для украинских экспортеров, а также - прямые инвестиции. Это обеспечит поддержку экономики Украины, будет стимулировать восстановление промышленного производства, создание новых рабочих мест, наполнение бюджетов всех уровней средствами от уплаты налогов и усиление обороноспособности государства", - пояснил заместитель министра экономики Владимир Кузьо.
Отмечается, что этот механизм позволит устранить пробелы, ограничивающие возможность страхования отечественных инвестиций ЭКА, в том числе в условиях военных действий и послевоенного восстановления.
В частности, к военным рискам отнесли следующие страховые риски, которые распространены в международной практике, которые могут возникнуть на территории Украины:
- военный конфликт, включая войну или вооруженный конфликт, вооруженная агрессия, боевые действия, массовые беспорядки;
- насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти;
- террористические акты и/или диверсии;
- оккупация, аннексия.
К политическим рискам отнесли следующие страховые риски:
- осуществленное органами государственной власти Украины принудительное отчуждение имущества/изъятие имущества субъекта хозяйствования (лишение права собственности на имущество);
- безосновательный (незаконный) отзыв лицензии со стороны регулятора рынка или принудительное прекращение (остановка) деятельности субъекта хозяйствования государственными органами, установленное решением суда, вступившим в законную силу, кроме случаев, когда такое прекращение деятельности вызвано невыполнением субъектом хозяйствования требований законодательства;
- невыполнение или отказ от выполнения государством обязательств, определенных законодательством, стратегическими или программными документами, утвержденными в установленном законодательством порядке, и/или инвестиционным договором при условии, что субъект хозяйствования имеет право требовать выполнения таких обязательств;
- введение государством запрета (платежные эмбарго, мораторий) на осуществление расчетов;
- невозможность конвертации валюты или перевода валюты за границу субъектом хозяйствования, кроме случаев, предусмотренных законодательством.
ЧАО "Экспортно-кредитное агентство" основано в 2018 году. Единственным учредителем и акционером ЭКА является государство в лице Кабинета министров Украины. Управление корпоративными правами, принадлежащими государству в уставном капитале ЭКА, осуществляет Кабинет министров через уполномоченный им орган управления - Министерство экономики.
Главной целью деятельности агентства является поддержка и стимулирование масштабной экспансии экспорта товаров (работ, услуг) украинского происхождения. Учреждение защищает украинских экспортеров от риска неплатежей и финансовых потерь, связанных с выполнением контрактов ВЭД, а также предоставляет широкий спектр услуг, позволяющих усилить кредитную политику украинских экспортеров и эффективно управлять своими финансовыми потоками.
В конце прошлого года Верховная Рада приняла закон, позволяющий Экспортно-кредитному агентству страховать от военных рисков инвестиции украинских и иностранных компаний в Украине.
Экономическая правда