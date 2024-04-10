Кабмин расширил возможности Экспортно-кредитного агентства для страхования инвестиций

Кабинет министров утвердил перечень военных и политических рисков, а также условия и порядок страхования (перестрахования) военных и политических рисков при осуществлении видов деятельности Экспортно-кредитного агентства (ЭКА).

Такое решение приняли на заседании 9 апреля, сообщает Министерство экономики.

"Увеличение инструментов страхования военно-политических рисков во время войны в Украине должно способствовать привлечению инвестиций в украинскую экономику уже сейчас. Принятие правительственного постановления направлено именно на это. Оно позволит усовершенствовать правовое регулирование перечня военных и политических рисков, условий и порядка страхования или перестрахования военных и политических рисков при осуществлении видов деятельности Экспортно-кредитного агентства.

ЭКА сможет страховать и перестраховывать от военных и/или политических рисков инвестиционные кредиты украинских банков для украинских экспортеров, а также - прямые инвестиции. Это обеспечит поддержку экономики Украины, будет стимулировать восстановление промышленного производства, создание новых рабочих мест, наполнение бюджетов всех уровней средствами от уплаты налогов и усиление обороноспособности государства", - пояснил заместитель министра экономики Владимир Кузьо.

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Отмечается, что этот механизм позволит устранить пробелы, ограничивающие возможность страхования отечественных инвестиций ЭКА, в том числе в условиях военных действий и послевоенного восстановления.

В частности, к военным рискам отнесли следующие страховые риски, которые распространены в международной практике, которые могут возникнуть на территории Украины:

военный конфликт, включая войну или вооруженный конфликт, вооруженная агрессия, боевые действия, массовые беспорядки;

насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти;

террористические акты и/или диверсии;

оккупация, аннексия.

К политическим рискам отнесли следующие страховые риски:

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осуществленное органами государственной власти Украины принудительное отчуждение имущества/изъятие имущества субъекта хозяйствования (лишение права собственности на имущество);

безосновательный (незаконный) отзыв лицензии со стороны регулятора рынка или принудительное прекращение (остановка) деятельности субъекта хозяйствования государственными органами, установленное решением суда, вступившим в законную силу, кроме случаев, когда такое прекращение деятельности вызвано невыполнением субъектом хозяйствования требований законодательства;

невыполнение или отказ от выполнения государством обязательств, определенных законодательством, стратегическими или программными документами, утвержденными в установленном законодательством порядке, и/или инвестиционным договором при условии, что субъект хозяйствования имеет право требовать выполнения таких обязательств;

введение государством запрета (платежные эмбарго, мораторий) на осуществление расчетов;

невозможность конвертации валюты или перевода валюты за границу субъектом хозяйствования, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

ЧАО "Экспортно-кредитное агентство" основано в 2018 году. Единственным учредителем и акционером ЭКА является государство в лице Кабинета министров Украины. Управление корпоративными правами, принадлежащими государству в уставном капитале ЭКА, осуществляет Кабинет министров через уполномоченный им орган управления - Министерство экономики.

Главной целью деятельности агентства является поддержка и стимулирование масштабной экспансии экспорта товаров (работ, услуг) украинского происхождения. Учреждение защищает украинских экспортеров от риска неплатежей и финансовых потерь, связанных с выполнением контрактов ВЭД, а также предоставляет широкий спектр услуг, позволяющих усилить кредитную политику украинских экспортеров и эффективно управлять своими финансовыми потоками.

В конце прошлого года Верховная Рада приняла закон, позволяющий Экспортно-кредитному агентству страховать от военных рисков инвестиции украинских и иностранных компаний в Украине.

Экономическая правда