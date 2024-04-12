"Нафтогаз" готов выкупить весь предложенный украинскими добытчиками газ – Чернышев

Группа "Нафтогаз" готова выкупить весь объем газа, который украинские частные добытчики предложат рынку в 2024 году.

Об этом сообщил глава группы "Нафтогаз" Алексей Чернышев.

"Мы понимаем, что добыча нуждается в инвестициях. Поэтому вам необходимо реализовать свой ресурс по конкурентной цене. Мы готовы выкупить его", – отметил Чернышев.

По его словам, в условиях войны и постоянных вражеских атак для Украины критически важно сохранять энергетическую независимость и увеличивать собственную добычу, и "Нафтогаз" делает все для этого, в частности, в прошлом году удалось существенно увеличить объем добычи.

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"Но общий результат зависит от всех компаний, сейчас работающих в Украине", – подчеркнул глава "Нафтогаза".

Он отметил, что, как и в прошлом году, компания планирует делать все прозрачным способом – через механизмы Украинской энергетической биржи.

По словам гендиректора украинской частной газодобывающей компании "Гео-Альянс" Людмилы Кучменко, в прошлом году сотрудничество с "Нафтогазом" продемонстрировало свою эффективность, а все процессы происходили прозрачно и четко, оплаты приходили вовремя.

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Кроме планов сотрудничества на 2024 год, также говорилось об условиях, которые должно создать государство для поддержки украинской добычи, в частности о своевременном и прозрачном получении спецразрешений на добычу и других процедурных моментов.

"То, что сегодня происходит с "Укрнефтебурением" – очень негативный фактор для украинской энергетики. Поэтому страна ежегодно теряет примерно полмиллиарда кубометров газа, которые смогли бы сделать нас сильнее и устойчивее в условиях войны", – прокомментировал Чернышев.

Напомним:

В начале апреля группа "Нафтогаз" начала сезон закачки газа в подземные хранилища. По данным АО "Укртрансгаз", в течение отопительного сезона 2023-2024 было отобрано 8,5 млрд куб. м природного газа из ПХГ, из них Украина использовала 6,7 млрд куб. м.