Украина начала сезон закачки газа

Фото: Нафтогаз

Группа "Нафтогаз" начала сезон закачки газа в подземные хранилища. По данным АО "Укртрансгаз", в течение отопительного сезона 2023-2024 было отобрано 8,5 млрд куб. м природного газа из ПХГ, из них Украина использовала 6,7 млрд куб. м.

Об этом говорится в сообщении Группы "Нафтогаз".

"Конец сезона отбора и начало закачки газа в украинские ПХГ знаменует собой завершение отопительного сезона", – отметил глава Группы "Нафтогаз" Алексей Чернышев.

Всего сезон отбора газа длился 145 дней, уточняются в "Нафтогазе".

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