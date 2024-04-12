США предложили предоставить миллиарды евро Украине в виде долга под залог доходов от активов РФ

США предложили предоставить десятки миллиардов евро Украине в долг под залог будущих доходов от российских государственных активов, которые были заморожены западными странами.

Об этом сообщает Financial Times.

Группа стран G7 разделилась во мнениях относительно того, что делать с российскими активами на сумму 260 миллиардов евро, замороженными Западом с тех пор, как Москва начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Вашингтон поддержал идею конфискации резервов в полном объеме и передачи их Украине, что, по мнению европейских чиновников, может нарушить международное право и дестабилизировать финансовые рынки. Страны ЕС предпочли бы отдать Киеву только доходы, полученные от соответствующих активов.

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Но вопрос использования российских резервов для помощи Киеву стал более актуальным в последние месяцы, когда вопрос дополнительной помощи Украине со стороны США заблокирован в Конгрессе.

"Мы находимся в точке, в которой мы должны изучить все возможные пути, чтобы максимизировать ценность иммобилизованных резервов для Украины. Мы не можем ждать. Мы не можем ждать вечно, мы это знаем", - заявил в среду в Киеве Далип Сингх, заместитель советника по вопросам международной экономики национальной безопасности США.

Сингх сказал, что предложение США предусматривает "текущую стоимость будущего процентного потока от иммобилизованных активов, или через облигации, или через заем".

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Он отметил, что европейцы уже продемонстрировали готовность перечислять Украине проценты из резервов на полугодовой основе. Однако, существуют способы "увеличить стоимость этих потоков доходов со временем".

"Вместо того, чтобы просто перечислять годовую прибыль из резервов... концептуально возможно перечислять 10-летние прибыли или 30-летние прибыли, - сказал он. "Нынешняя стоимость этих доходов составляет очень большую цифру".

Напомним:

Страны, поддерживающие Россию, требуют от ЕС отказаться от любых планов по конфискации государственных активов Москвы.

Соединенные Штаты предложили своим союзникам из Группы семи (G7) создать специальный фонд, который бы выдал облигации на сумму не менее 50 миллиардов долларов США. Эти облигации будут обеспечены доходами от замороженных российских государственных активов, а полученные средства направят на поддержку Украины.