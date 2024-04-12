"Укрнафта" ликвидировала незаконную врезку в газопроводе в Сумской области

"Укрнафта"

Работники службы безопасности ПАО "Укрнафта" обнаружила и ликвидировала несанкционированную врезку в газопровод "УППГ Андрияшевка - Артюховка" на территории Роменской территориальной общины (Сумская область).

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Врезка изготовлена с помощью металлического патрубка высотой 3 см, к которому присоединена шариковый кран диаметром 1 дюйм. Через нее происходил отбор газового конденсата. В тот же день врезка была ликвидирована после передачи информации сотрудникам Роменского отдела Нацполиции в Сумской области", - говорится в сообщении.

Сейчас устанавливаются убытки, предоставленные компании, и вместе с Нацполицией проводится установление лиц, совершивших незаконную врезку.

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Напомним:

В Сумской области обнаружили несанкционированную врезку в скважину, которая длительное время не эксплуатируется.