"Укрнафта" виявила незаконну врізку у свердловину на Сумщині

фото: укрнафта

У Сумській області виявили несанкціоновану врізку у свердловину, яка тривалий час не експлуатується.

Про це повідомляє ПАТ "Укрнафта".

"Працівники служби безпеки Чернігівського нафтопромислового району спільно з працівниками Талалаївського цеху видобутку нафти й газу під час обстеження свердловин, які тривалий час не експлуатуються, виявили несанкціоновану врізку. Вона була розташована на викидній лінії свердловини №19 "Матлахи" у Сумській області і виготовлена за допомогою патрубка висотою 5 см, до якого приєднаний кульковий кран діаметром 2 дюйми", – йдеться у повідомленні.

"Укрнафта" вже повідомила правоохоронців про виявлене порушення, після чого врізка була ліквідована.

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Наразі встановлюються збитки, що завдані компанії, та особи, які здійснили незаконну врізку.

Нагадаємо:

Компанія "Укрнафта" розпочала спорудження трьох свердловин на Заході України. Запланований початковий видобуток нафти – 80 тонн на добу.









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