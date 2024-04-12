Государственный энерготрейдер вдвое увеличил импорт электроэнергии из-за российских ударов по генерации

АО "Энергетическая компания Украины" с середины марта в среднем вдвое увеличила суточный импорт электроэнергии из ЕС для компенсации потерь украинской энергосистемы.

Об этом сообщает пресс-служба ЭКУ.

Отмечается, что государственный энерготрейдер продолжает импортировать электроэнергию из Словакии и Румынии, а в марте также начала поставки электроэнергии из Венгрии.

Сейчас ЭКУ является вторым по объемам импортером электроэнергии в Украину.

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"За последние два года Украина совместно с ЕС значительно увеличила технические и организационные возможности для импорта электроэнергии, что сейчас играет важнейшую роль в стабильном энергообеспечении потребителей.

Несмотря на продолжение массированных ударов по энергетическим объектам, Правительство Украины продолжает активное сотрудничество с европейскими партнерами для того, чтобы получить дополнительные возможности для импорта", - отметил гендиректор ЭКУ Виталий Бутенко.

Напоминаем:

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Благодаря синхронизации украинской энергосистемы с энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E Украина смогла получить 27 тыс. МВт-ч. аварийной помощи и привлечь 285 тыс. МВТ-ч. импорта для поддержки во время зимы.