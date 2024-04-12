КГГА отменяет аукцион по предоставлению в аренду Житного рынка: ожидаются обновленные условия

Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА, услышав беспокойство общественности, обратился в Департамент коммунальной собственности с просьбой отменить аукцион по аренде Житного рынка, запланированный на 15 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Прислушавшись к общественности, Департамент промышленности и развития предпринимательства обратился в Департамент коммунальной собственности с просьбой отменить проведение аукциона 15 апреля", - говорится в сообщении.

Департаменты совместно с общественностью наработают обновленные условия для будущего инвестора, которые позволят создать и воплотить оптимальную концепцию возрождения рынка.

Реклама:

"Главным условием аренды Житнего рынка останется срочное проведение капитального ремонта и сохранение функционала. Видение концепции возрождения рынка обязательно должно быть согласовано с киевлянами. Над этим и будут работать в ближайшее время профильные департаменты совместно с представителями общественности", - добавили в пресс-службе.

Напомним:

Жилой рынок на Подоле в Киеве будет сдан в аренду частным владельцам при условии, что на первом этаже оставят продуктовый рынок.

Реклама: