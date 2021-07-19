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Київський Житній ринок здають в оренду, у КМДА назвали умови

Понеділок, 19 липня 2021, 16:40
 
Житній ринок
фото The Village Україна

Житній ринок на Подолі у Києві буде зданий в оренду приватним власникам за умови, що на першому поверсі залишать продуктовий ринок.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

"Місто ухвалило рішення здати частину площ Житнього ринку, який є комунальним майном, в оренду приватним власникам", – кажуть у Департаменті підприємництва та розвитку промисловості. 

Житній ринок – один із найстаріших ринків столиці. Його приміщення було збудоване у 1980 році. У департаменті кажуть, що після понад 40 років експлуатації будівля потребує капітальної реконструкції.

"Головна вимога до орендаря – на першому поверсі Житнього ринку має працювати ринок для традиційної торгівлі продуктами харчування. Мають бути облаштовані сучасні та комфортні для покупців і підприємців торговельні місця", – назвали одну з умов оренди у КМДА.

Також потенційний орендар буде визначений через аукціон Prozorro за принципом найбільшої ставки. Задача орендаря – залучити інвестиції на реконструкцію приміщення ринку.

Економічна правда

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Київ КМДА

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