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Китай ввел санкции против двух компаний из США за продажу оружия Тайваню

Пятница, 12 апреля 2024, 16:31 - Артур Крыжный

Китай ввел санкции против двух крупных американских компаний-производителей вооружений в ответ на продажу ими оружия Тайваню.

Об этом сообщает МИД КНР.

В заявлении министерства говорится, что продажа оружия Тайваню является серьезным вмешательством во внутренние дела Китая и наносит ущерб его суверенитету и территориальной целостности.

"Продолжение продажи оружия Соединенными Штатами китайскому региону Тайвань является серьезным нарушением принципа одного Китая и положений трех совместных китайско-американских коммюнике", - отмечается в сообщении.

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Санкции Пекина предусматривают замораживание имущества и всех активов упомянутых компаний в Китае и запрет их руководителям на въезд в страну.

Напомним:

Несколько крупных тайваньских производителей рассматривают возможность создания запасных штаб-квартир за рубежом, чтобы гарантировать продолжение работы в случае нападения Китая на Тайвань.

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Китай США санкции оружие
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