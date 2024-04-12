МЭА поддержало позицию США касаемо ударов украинских дронов по российским НПЗ

Международное энергетическое агентство вслед за США заявило, что атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы рискует подорвать мировые рынки нефтепродуктов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Украинские ударные беспилотники с начала года усилили атаки на российскую нефтяную промышленность, пытаясь прервать поставки топлива для военных и ограничить доходы Кремля. Согласно ежемесячному отчету МЭА, примерно от 500 до 600 тыс баррелей в день мощностей страны по переработке сырой нефти могут быть потеряны в этом квартале на валовой основе без компенсаций.

Остановка поврежденных нефтеперерабатывающих заводов или блоков на четыре-восемь недель для ремонта "может означать значительную потерю" российского экспорта нефтепродуктов, заявило в пятницу парижское агентство.

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"Международные рынки зависят от российского экспорта дизельного топлива, нефти и авиационного топлива, тогда как нефтеперерабатывающие системы в Азии поглощают значительные объемы прямогонных и крекинг-излишков страны для увеличения сырья для модернизации", - пишет агентство.

Фактически МЭА повторило предыдущее заявление министра обороны США Ллойда Остина, который предупредил, что украинские атаки "могут иметь дополнительный эффект" на мировом энергетическом рынке.

Пока что фактическое падение нефтеперерабатывающих заводов было гораздо меньшим. Согласно данным МЭА, официальные недельные данные о добыче НПЗ России до конца марта соответствуют объемам добычи сырой нефти от 5 до 5,2 миллиона баррелей в день, а не 4,6 миллиона баррелей в день, на которые указывала бы восходящая оценка простоев нефтеперерабатывающих заводов.

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За первые три дня апреля российские нефтепереработчики производили в среднем 5,25 миллиона баррелей в день. Согласно подсчетам Bloomberg на основе исторических данных, несмотря на восстановление с середины марта, ежедневные объемы нефтепереработки остаются значительно ниже 5,78 млн баррелей сырой нефти, переработанной в первые дни апреля прошлого года.

Напоминаем:

Соединенные Штаты Америки попросили Украину прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, потому что это, мол, может повысить мировые цены на нефть и спровоцировать "месть" со стороны России.